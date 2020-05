RWDM: "Anderlecht hoeft nog niet bang te worden, maar 1A is wel het doel"

RWDM speelt volgend seizoen in 1B. Het eindigde wel pas als 6e in Eerste Amateur, maar door de licentieperikelen van Roeselare en Virton mag "Meulebeek" al voor de 3e keer in 5 jaar promoveren. Het nieuwe RWDM, pas 5 jaar geleden gestart in de toenmalige 4e klasse, is dus weer aan profvoetbal toe.

Is RWDM nu al klaar voor 1B?

De architect van het huidige succes is Thierry Dailly. "Monsieur Le Président", zoals hij op de club genoemd wordt, heeft al 5 jaar keihard gewerkt om van RWDM weer de club te maken die het ooit was en die in 1975 zelfs landskampioen werd. "We begaan geen stommiteiten meer zoals vroeger, financiëel gezond blijven is het enige wat telt", vertelt Dailly aan Sporza. "Voor 70 procent zijn we klaar om de stap naar 1B te zetten. Structureel, financieel en wat infrastructuur betreft, zitten we safe." "Sportief moet er zeker nog wat bijkomen. We hebben al ervaring in huis met spelers die hogerop hebben gespeeld, zoals een Bova (Bergen), Delacourt (Cercle), Ryssen (Westerlo) of een Dequevy (Antwerp en OHL), maar er moet zeker nog wat bij. We hebben trouwens al Tracy Mpati van Lokeren overgenomen."

"Toeschouwers zijn voor ons van levensbelang"

De club heeft voorlopig niet zoveel last van de gevolgen van het coronavirus. Volgens Dailly zullen er zeker geen sponsors afhaken, maar is het wel afwachten wat de gevolgen zullen zijn van het spelen achter gesloten deuren. "Want dat is voor ons van levensbelang. We spelen gemiddeld voor 3.500 mensen, bij toppers nog veel meer. Als we die inkomsten moeten missen, kan het wel erg worden."

Dailly en zijn vrouw zijn een paar maanden geleden zelf slachtoffer geweest van covid-19. "Bij mij viel het mee, ik was er na 10 dagen vanaf, maar mijn vrouw heeft 5 weken in haar bed gelegen."

"We hebben veel respect voor Anderlecht"

Na Anderlecht en Union wordt RWDM de derde Brusselse ploeg in ons profvoetbal. En het is al 35 jaar geleden dat Union en RWDM in een officiële match tegen mekaar hebben gespeeld. "En volgend seizoen 4 keer", glundert Dailly. "Vier keer "vollen bak", het is logisch dat we liever tegen Union spelen dan tegen Roeselare of Tubeke. Derby's zijn altijd speciaal." En Anderlecht? "Neen, die hoeven nog niet bang te worden", antwoordt Dailly in sappig Brussels. "Anderlecht, daar hebben we heel veel respect voor. Dat is toch nog van een ander niveau."

Na 3 promoties in 5 jaar wordt het toch wat bekomen. Iedereen is razend ambitieus binnen de club, maar ze willen toch de voetjes op de grond houden en bescheiden beginnen. "Laat ons eerst proberen er gewoon in te blijven, zegt Dailly. "Dat zal al moeilijk genoeg zijn. Ons zo snel mogelijk veilig spelen en dan zien we wel." "Op langere termijn willen we zeker naar 1A, dat is het einddoel. Maar geef ons daarvoor toch nog 3 of 4 jaar. Tegen dan zullen we op alle vlakken klaar zijn om de laatste stap te zetten."

"RWDM, dat is veel meer Brussel dan Anderlecht."