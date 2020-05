Sevilla-spelers excuseren zich na BBQ: "Hebben iedereen in de steek gelaten"

Enkele foto's op Instagram brachten de vier spelers van Sevilla in nauwe schoentjes. Ze waren gezellig aan het barbecueën met hun partners in het snikhete Spanje, terwijl samenkomsten van die omvang nog altijd verboden zijn volgens de coronamaatregelen.

De foto's komen ook op een ongelukkig moment voor het Spaanse voetbal, dat de komende weken te maken krijgt met een streng veiligheidsprotocol, voorafgaand aan een mogelijke hervatting van de competitie op 8 juni.

"Ik wil aan iedereen die hier mogelijk aanstoot aan neemt, mijn excuses aanbieden", zei De Jong. "Het zal nooit meer gebeuren." Ook Vazquez toonde spijt: "We hebben iedereen in de steek gelaten. Nu hebben we onze les geleerd", klonk het. "Ik erken dat we een fout begaan hebben en de club beschadigd hebben", voegde Ocampos toe.