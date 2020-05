Tennisser Nikoloz Basilashvili moet terechtstaan voor huiselijk geweld

De ex-vrouw van Basilashvili zegt dat ze in het bijzijn van hun 5-jarig zoontje klappen kreeg van haar echtgenoot. Basilashvili zal volgens zijn advocaat onschuldig pleiten. Hij is op borgtocht vrij en riskeert een celstraf tot 3 jaar.

De 28-jarige nummer 27 van de wereld heeft 3 ATP-toernooien op zijn palmares. In 2018 en 2019 won hij in Hamburg, in 2018 ook in Peking. In mei vorig jaar bereikte hij met een 16e plaats zijn hoogste notering op de wereldranglijst.