JPL top 3: Canada Dry, Pirlo van Charleroi, Clinton Kills...

Sinds een week is het stof definitief neergedaald over het voetbalseizoen 2019-2020. Tijd om de sterren van de Jupiler Pro League op te blinken en de glans te geven die ze na het vreemde competitieslot verdienen. Onze voetbalcommentatoren kiezen hun top 3 van beste spelers.

Filip Joos: "Een verdediger als symbool voor de kampioen klinkt raar, maar..."

Jonathan David Clinton Mata Ryota Morioka Jonathan David - Je kan er niet naast kijken, naast het sprekende gemak waarmee hij voetbalt. Soms lijkt het zelfs te makkelijk te gaan, heb je het gevoel dat hij nog een tandje bij kan steken - geen idee of dat hem parten gaat spelen als hij een stap hogerop zet. Kurkdroog in de afwerking ook: Canada Dry.



Een speler om van te genieten, hoofd rechtop, kont achteruit (net als Dieumerci Mbokani, die ook niet in dit lijstje had misstaan), en altijd opduikend waar hij moet zijn en de tegenstander hem toch niet (zo snel) verwacht. Klasbak. Clinton Mata - Een verdediger als symbool voor de kampioen, het klinkt raar, ook omdat Club Brugge allerminst een defensieve ploeg is. Maar Mata voetbalde dit seizoen met zoveel passie en klasse, dat hij in dit lijstje hoort. De combinatie van rust en hardnekkigheid waarmee hij duels aangaat en wint, is verbluffend.



Soms zat ik te hopen dat een tegenstander er eens in slaagde een paar meter voorsprong te nemen, om dan te zien hoe Mata hem toch nog verscheurde. Spectaculair. Zijn naamgenoot Juan Mata wordt in Engeland Johnny kills genoemd, de letterlijke vertaling van zijn naam. Wel: Clinton kills. Ryota Morioka - De Pirlo van Charleroi, net als Andrea De Grote ooit van de nummer 10-positie teruggezet naar een plaats voor de defensie. Wint daar duels op inzicht, snijdt passlijnen af omdat hij in het hoofd van de tegenstander kruipt. En relanceert de aanval met zijn belangrijkste wapen: overzicht. Een lichtgewicht in kilo’s, maar niet in daden: de derde plek van Charleroi draagt zijn stempel.

Peter Vandenbempt: "Zijn return on investment is het grootste"

1. Jonathan David 2. Simon Mignolet 3. Dieumerci Mbokani Jonathan David - Omdat hij een bijzonder grote impact had op de resultaten van AA Gent dit seizoen. Zowel in de competitie als in Europa. Door zijn 18 goals en zijn assists. Omdat hij een polyvalente speler is, die achter de spitsen en helemaal vooraan kan opereren. Omdat hij nog een grote groeimarge heeft. Als je een lijstje maakt van de spelers die deze zomer een grote transfer kunnen maken, dan staat hij daar zeker op. Simon Mignolet - Ik had ook voor de usual suspects, zoals Hans Vanaken kunnen kiezen, maar met Mignolet kies ik voor een totaalpakket. Het is eigenlijk een topkeeper uit de Premier League, die opnieuw in België speelt. Mignolet is superprofessioneel. Op het veld en ernaast. Altijd correct met de media ook. Een perfect uithangbord.



Van alle transfers is zijn return on investment waarschijnlijk het hoogst. Maak maar eens een lijst van de cruciale reddingen die hij in Europa en in België gemaakt heeft. Hij loste het keepersprobleem van Club Brugge op. Dieumerci Mbokani - God was na de winterstop misschien iets minder, maar staat wel symbool voor de groei van Antwerp naar de absolute top van het Belgische voetbal. Zijn statistieken van 18 goals en 7 assists zijn verbluffend. En ja, het is een cliché, maar hij is een voorlinie op zichzelf. Soms worden er vraagtekens bij zijn techniek geplaatst, maar ook die is verbluffend, ook op de korte ruimte. Daar voegt hij dan killerinstinct aan toe. Mbokani is de kapstok waar Bölöni zijn elftal aan heeft opgehangen.

Eddy Demarez: "Hij is eigenlijk te goed voor België"

Simon Mignolet Jonathan David Dieumerci Mbokani Simon Mignolet - 16 keer de nul gehouden, amper 14 tegengoals in 29 competitiewedstrijden en een enorme uitstraling. Eigenlijk is 'Big Si' te goed voor de Belgische competitie. Er lopen nog uitstekende doelmannen en voetballers tout court rond in onze competitie, maar hij is gewoon van een nog hoger niveau. Het is echt een wonder dat ze hem hebben kunnen overtuigen naar Brugge te komen. Jonathan David - Je zou ook voor de één jaar oudere Krépin Diatta kunnen gaan als het grootste jonge talent in onze competitie, maar David is veel beslissender voor zijn ploeg. Op z'n 20e is de Canadees constant geworden in z'n nieuwe, vrije rol. 18 goals en 8 assists in 27 competitiematchen.



Hij scoort, nota bene als aanvallende middenvelder, dus evenveel als diepe spits Mbokani en hij heeft ook nog een assist meer dan Mbokani. David had voor die indrukwekkende cijfers ook een match minder nodig. 23 goals en 10 assists in 40 matchen en dat als aanvallende middenvelder. Die jongen is klaar voor een stap hogerop, zoals hij zelf ook aanvoelt. Dieumerci Mbokani - Hij was afgelopen seizoen de enige echt renderende centrumspits in onze competitie. Op z'n 34e was Dieu goed voor 18 goals en 7 assists in 28 competitiematchen. 24 goals en 9 assists in 36 matchen over alle competities heen. De centrumspits die ze bij alle topclubs zoeken, hebben ze bij Antwerp gewoon lopen. Ze zijn bij Antwerp de kern grondig aan het vernieuwen, maar voor Mbokani doen ze misschien maar beter een inspanning.



Laurent Depoitre (AA Gent) is ook niet slecht, maar heeft duidelijk minder scorend vermogen. De positie van centrumspits is bij Club Brugge de enige die ze maar niet naar wens ingevuld krijgen. Bij Standard heeft Obbi Oulare potentieel, maar hij is nog altijd veel te blessuregevoelig. Bij Racing Genk hebben ze al wat centrumspitsen gehaald, maar Onuachu en Odey gaan wellicht ook niet echt de opvolgers worden van Samatta. Om van Anderlecht nog te zwijgen. Daar is het echt bidden voor een wonderbaarlijk herstel van Dimata.

Tom Boudeweel: "Hij heeft het DNA van de club intact gehouden"

Simon Mignolet Jonathan David Sporting Charleroi Simon Mignolet - Mignolet wint de Brugse strijd met Clinton Mata, Hans Vanaken en assist-koning Ruud Vormer. Omdat hij de numero uno is van de clean sheets, omdat hij het keepersprobleem bij Club heeft weggewerkt, omdat hij tal van belangrijke reddingen heeft verricht, omdat hij présence toont in zijn doelgebied, omdat hij ondanks een mooie carrière in Engeland niet is komen uitbollen in België, omdat hij zo down to earth is en omdat hij altijd beschikbaar is voor de pers. Ook na die opvallende/zeldzame blunder in de beker tegen Zulte Waregem. Jonathan David - Hij steekt er in Gent bovenuit als je het hele seizoen bekijkt en hij is sneller klaar voor een stap hogerop dan Giorgi Tsjakvetadze, die andere golden boy die ter plaatse trappelt door zware revalidaties. David is al door iedereen bejubeld en heeft genoeg flair en klasse om het in een hoger aangeschreven competitie waar te maken. Cotopschutter in de Belgische competitie en ook scherpschutter in de lange Europese campagne. Sporting Charleroi - Het hele team omdat de cohesie en de collectiviteit net de sterkte is gebleken. Ondanks individuele lichtpuntjes: Ilaimaharitra, Rezai, Bruno en Morioka. Maar niemand stak er echt bovenuit om een nominatie in de top drie te verdienen. Dus Charleroi, met dank aan Karim Belhocine, die bij zijn echt debuut als hoofdcoach niet platgedrukt is door de erfenis van Felice Mazzu. Ondanks een moeilijke start en zeker geen wervelend voetbal. Integendeel. Hij heeft wel de sterke punten en het DNA van de club intact gehouden. Maar we vergeten niet dat heel wat (zelfverklaarde) topclubs het hebben laten afweten, al devalueer ik nu wel de prestatie van Charleroi.

Frank Raes: Goed door een geniale of gelukkige vondst van de trainer"

Jonathan David Hans Vanaken Ryota Morioka Jonathan David - Allroundman, spelmaker en doelpuntenmaker. Snel, elegant, doeltreffend. Was de kers op de taart van een leuk voetballend AA Gent. Hans Vanaken - De man die een superieur Club Brugge toch een surplus geeft. Ziet het net iets sneller, kan het uitvoeren, tweevoetig als het moet, tactisch uitgeslapen en scoort bovendien steeds makkelijker (vooral met de kop). Nog andere spelers van Club kwamen in aanmerking (Dennis, Deli, Balanta, Mignolet,..) maar de man die toch het verschil maakt, is Hans. Ryota Morioka - Door een geniale of gelukkige vondst van trainer Belhocine een rij achteruit geschoven en daar meer dan bepalend voor een verrassend Sporting Charleroi. Recupeert meer ballen dan ooit gedacht en ziet openingen die een ander niet ziet.

Bert Sterckx: "Met hem is het als rijstpap met of zonder gouden lepel eten"

Jonathan David Clinton Mata Dieumerci Mbokani Jonathan David - Hij is een lust voor het oog, hij is snel, hij is kalm voor doel, hij druipt van het talent en heeft nog een ruime groeimarge. Mentaal was het lang niet altijd makkelijk door het overlijden van zijn moeder. Ondanks die tegenslag was hij bezig aan een topseizoen op de Belgische velden én in de Europa League. Zijn naam valt in talloze scoutingverslagen. Clinton Mata - Er zijn nog wel kanshebbers bij Club Brugge voor een plek in de top-3, zo is bijvoorbeeld het belang van Simon Mignolet niet te onderschatten. Maar Mata dus, het mag ook eens een verdediger zijn die in de spotlights komt te staan. Via Eupen en Charleroi sloop hij bijna geruisloos naar de top van het Belgische voetbal. Een vaste waarde met lage foutenlast en voorbeeldige mentaliteit. Altijd een plezier om iemand met dergelijke rustige vastheid in je ploeg te hebben. Dieumerci Mbokani - De topschutter. Antwerp zonder Dieu of met is als rijstpap eten zonder of met een gouden lepeltje. Hij weegt op defensies, is nuttig en zijn statistieken spreken voor zich. En in een afwezige bui was hij nog steeds een sluipend vergif dat plots genadeloos kon toeslaan in het strafschopgebied. Op zijn 34e beter dan ooit.

