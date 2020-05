Kim Clijsters zet ook na coronacrisis door: "Ik heb deze comeback nog niet opgegeven"

Kim Clijsters had nog maar twee matchen op de teller toen de coronacrisis ook het tenniscircuit deed stilvallen. Hoe heeft ze de voorbije weken beleefd? "Eerst waren we in New Jersey, maar toen er in België gesproken werd over het heropenen van de scholen hebben we besloten om terug te keren. Ook omdat we wisten dat we eerst twee weken in quarantaine zouden moeten."

Heeft ze in al die weken nog vaak een tennisracket in haar handen gehad? "Mijn trainingsintensiteit lag uiteraard veel lager. De laatste weken voor de crisis nam ik nog ontstekingsremmers voor mijn knieën en die heb ik kunnen laten rusten. Er was geen druk meer. Ik heb wel wat gelopen en gefietst en ik deed wel oefeningen, maar veel tennis was er niet bij. In New Jersey waren alle banen ook afgesloten en ik heb geen tennisterrein in mijn tuin. Het was behelpen."

Zijn haar doelen hetzelfde gebleven? "Ja. Mijn focus lag de voorbije weken uiteraard een beetje op andere dingen, zoals het huiswerk van mijn kinderen bijvoorbeeld. Maar de motivatie is er nog. Als ik denk aan de US Open, dan voel ik meteen: daar wil ik klaar voor zijn. Ik wil me voorbereiden en mijn kans wagen."

"Ik wil nog altijd zien wat ik kan op het terrein. Ik heb het zeker nog niet opgegeven. Ik wil blijven gaan en kijken wat er nog in mij zit."