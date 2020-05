Club Brugge wil nóg sterker worden: dan kijken we vooral naar de flanken en de spits

"Links achteraan zou ik Sobol houden. Hij is geen wereldtopper, maar fysiek en mentaal is hij wel zeer geschikt. Achter de Oekraïner heb je de Uruguayaan Ricca. Die stelde toch wat teleur, ik denk dat Club daar iets zal halen."

"Daarnaast heb je centraal ook Mechele en Mitrovic, die goed meedraaien op Belgisch en Europa League-niveau, maar als het je ambitie is om in de Champions League te overwinteren, dan moet er op die positie iets bij."

"Als Club Brugge zich als ploeg wil versterken, zal dat in elk geval niet in de achterste lijn zijn. Met Simon Mignolet hebben ze al een topkeeper en ook achter Mignolet staan enkele goeie doelmannen te wachten."

"Club is onder Bart Verhaeghe gegroeid, omdat hij het niveau altijd wil verhogen. Dat geldt voor de spelerskern van blauw-zwart, maar ook voor al het andere personeel dat in Brugge rondloopt", zegt Sporza-voetbalcommentator Tom Boudeweel.

"Vooral uitkijken wat er op de flanken gebeurt"

"Het is vooral uitkijken wat er gebeurt op de flanken, met Dennis en Diatta. Dat zijn de spelbepalende figuren van Club. Dennis zou vertrekken, Diatta zou ik nog een jaar proberen te houden. De vraag is natuurlijk of die dat zelf wil. Het zijn twee posities die Club zeker moet versterken."

"Vormer is positioneel sterk, heeft een goeie traptechniek en een groot rendement, maar de vraag is of hij het allemaal kan blijven belopen."

"Op de driehoek in het middenveld zit je met Balanta, die top is, Vanaken, Vormer en ook nog Rits. Ik denk dat Rits een rijtje hoger misschien beter tot zijn recht komt."

"Spits was het pijnpunt van het seizoen"

Tot slot: de spits. "Het pijnpunt van het seizoen", zegt Boudeweel. "Ze hebben zeer veel spitsen, maar er is geen echte nummer 1."

"Er wordt wel eens gezegd dat er vooraan te veel gewisseld wordt en spitsen daardoor geen vertrouwen hebben, maar ik zou vooral naar 2 profielen op zoek gaan: een snelle spits en een breker."

"Bij het eerste profiel denk ik aan een type-Bacca of Diaby. Want laat er geen twijfel over bestaan: er zijn genoeg jongens die een goeie bal kunnen trappen naar de spits. Openda is snel, maar ik vraag me af of Club hem zal houden. Hij maakte op de trainer een goeie indruk de laatste tijd, maar is hij zelf geduldig genoeg?"

"Bij het tweede profiel denk ik aan een type-Wesley: een breker, een reus. Ze hebben daar al wel Krmencik gehaald, een vechter. En wie weet ontploft Okereke nog. Dat is meer een voetballend type, iemand die in de bal komt."

"De vraag is: gaat Club voor een gevestigde waarde à la Mignolet of zoeken ze een jonge, veelbelovende kerel die ze beter maken en een jaar of twee later voor veel geld verkopen?"

"Ik ben in elk geval ook benieuwd wie er verder doorstroomt vanuit de jeugdopleiding. Jongens als De Cuyper (middenvelder) en Van der Brempt (verdediger) kloppen op de deur."

"Je moet er wel rekening mee houden dat de ploeg afgelopen seizoen toch enkele moeilijke momenten had en dat de kwaliteit soms wat minder was. Je moet af en toe een frisse wind laten waaien, zelfs in een ploeg die kampioen geworden is. Dus op dat vlak is het nodig om 1 of 2 meteen inzetbare basisspelers te halen."