Allardyce: "Spelers die bang zijn, zullen niet op hun best presteren"

Verschillende spelers hebben al hun bezorgheid geuit over de plannen van de liga om de competitie in juni te hervatten ondanks de nog heersende coronacrisis, die wereldwijd al meer dan 4,6 miljoen mensen besmette met meer dan 310.000 doden tot gevolg.



"De spelers in 4 weken fit krijgen, zou wel lukken, maar dat is het minste van hun zorgen. Ik denk dat de belangrijkste uitdaging voor de spelers de mentale kant van het verhaal is", schrijft Allardyce in een column in The Times.



"Wat ik als eerste zou doen als coach is met alle spelers praten... om uit te zoeken wie wel en wie niet wil spelen. Ik zou ze geruststellen dat er geen repercussies zouden volgen als ze het niet zien zitten."



"We willen allemaal weer voetballen, maar dat moet veilig gebeuren. Als spelers te bang zijn, zullen ze niet op hun best kunnen presteren en zal de kritiek volgen. Dat sommige spelers niet willen spelen moet gerespecteerd worden."