Rummenigge na herstart: "Dit geeft andere Europese landen hoop"

De eerste speeldag in Duitsland sinds de uitbraak van het coronavirus is - op 1 match na - afgelopen en is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Een hoopvol begin, zo vindt ook Karl-Heinz Rummenigge, de topman bij leider Bayern München.

"We mogen hier tevreden mee zijn, maar we mogen het ook niet laten wegglippen", waarschuwt Rummenigge meteen. "Ook in de toekomst moeten we gedisciplineerd blijven omgaan met de eisen van de politiek."

Rummenigge denkt wel dat de Duitsers bij heel wat andere landen wat van de schrik hebben weggenomen. "Iedereen is blij dat het in Duitsland zo goed gegaan is. Dat geeft hoop aan de collega's uit andere landen om op een gegeven moment ook weer te gaan spelen."



>> Bayern won zijn eerste wedstrijd makkelijk met 0-2 in Berlijn