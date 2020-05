Bundesliga: Schalke wisselt als eerste 5x, geen thuisvoordeel zonder fans?

Dat wisten ze ook bij de Europese voetbalbond UEFA, want tot het einde van het jaar mogen teams 5 wisselspelers per wedstrijd inbrengen in plaats van de gebruikelijke 3.

51 wissels in 6 wedstrijden

Bij die laatste club was coach Labbadia zelfs zo enthousiast dat hij 10 minuten voor tijd zijn volledige aanvalstrio in één klap naar de kant haalde. Dat kon hij zich overigens ook makkelijk permitteren, want het team van Dodi Lukebakio leidde op dat moment al met 0-3.

Is er nog een thuisvoordeel?

Wie gisteren naar de Bundesliga keek, moet toegeven: zonder supporters in het stadion is de wedstrijdbeleving niet te vergelijken met een vol stadion.

In Dortmund leek de thuisploeg er weinig last van te hebben, want Hazard en co veegden streekrivaal Schalke van de mat in de Revierderby: 4-0.

En dat was tot nog toe de enige thuisploeg die op de 26e speeldag kon winnen. Augsburg, Hoffenheim en Frankfurt gingen onderuit, Düsseldorf en titelkandidaat Leipzig moesten vrede nemen met een puntendeling.

Is er geen thuisvoordeel meer zonder supporters? Of was het slechts een momentopname? Vandaag weten we mogelijk meer, want dan staan er opnieuw twee Bundesliga-wedstrijden op het menu. Union Berlijn ontvangt leider Bayern, het Keulen van Bornauw krijgt Mainz over de vloer.