Tom Boudeweel: "De grote clubs regeren, dat is nog maar eens duidelijk geworden"

"Een club als Waasland-Beveren heeft niks te zeggen"

"Sportief presteerde Waasland-Beveren ook niet sterk", geeft Boudeweel toe. "Het stond voor 99,9 procent vast dat ze het niet zouden redden. Op de laatste speeldag kwam AA Gent over de vloer en Cercle en Oostende hadden het in hun match op een akkoordje kunnen gooien."

"Ik had persoonlijk ook verwacht dat ze voor een competitie met 18 clubs zouden gaan. Dan waren de meeste clubs tevreden. Nu valt voorlopig alleen Waasland-Beveren, het lelijke eendje, uit de boot."

"De grote clubs regeren, dat is nog maar eens duidelijk geworden. Met de kleine clubs wordt van hot naar her geslingerd. Een club als Waasland-Beveren heeft niks te zeggen in het Belgische voetbal."

"Plots veranderde het scenario, terwijl in de werkgroep aanvankelijk toch 7 van de 8 leden voor het plan met 18 clubs gingen. Dan mag je spreken van een plotse ommezwaai."

De Algemene Vergadering heeft vrijdag dan toch niet voor 18 clubs, maar voor 16 clubs gestemd. "Waasland-Beveren is koud gepakt", zegt Tom Boudeweel.

"Werk met minder profclubs in de 2e afdeling"

Het voetbal in het Waasland heeft het voorbije seizoen rake klappen gekregen. "Het gaat er niet goed", weet Tom Boudeweel, "want naast Waasland-Beveren degraderen enkele niveaus lager ook Hamme en Sint-Niklaas. En Lokeren is ter ziele gegaan."

"Waarom keren we niet terug naar een eerste en een tweede klasse? In de tweede klasse speel je met een 16-tal clubs. 3 à 4 zullen investeren om te promoveren, het middenblok zal naar eigen budget spelen en een keer willen stunten tegen de toppers."



"Dat hoeven zeker niet allemaal profclubs te zijn. Waarom kan een doelman of een verdediger niet halftijds gaan werken als sportleerkracht bijvoorbeeld? Zulke spelers hoeven toch geen duizenden euro's per maand te verdienen?"

"Dan voorkom je dat clubs mekaar kapotmaken en in handen vallen van buitenlandse investeerders. Want de budgetten moeten omlaag, dat is de laatste weken duidelijk geworden", besluit Boudeweel.