"Het was leuk om een bal nog eens wat sneller te zien rollen"

In Duitsland voetballen ze sinds vandaag weer. Dat doen ze onder strikte voorwaarden: zonder publiek in de stadions en met veel aandacht voor de hygiëne.

Borussia Dortmund en Schalke 04 trapten de competitie weer op gang met een 4-0-overwinning voor de thuisploeg.

"Het was leuk om eindelijk weer eens een bal zien te rollen. En dan ook nog eens met een gewoon tempo in plaats van een pot retrovoetbal die we de voorbije weken te zien hebben gekregen", reageert onze commentator en voetbaldier Tom Boudeweel.

"Ik vond het fijn tot op een bepaald niveau", gaat hij voort. "Een leeg stadion voelt toch helemaal anders aan. Je hoort enkel de coaches, de spelers en het fluitje van de scheidsrechter. Vooraf droegen de spelers een mondmasker en tijdens de match zaten de reserven ver uit mekaar. Vreemd."