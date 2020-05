OVERZICHT: Dit heeft de Pro League beslist in de Algemene Vergadering

Afwikkeling seizoen 2019-2020:

De Algemene Vergadering stemde in gevolge hiervan voor de aanvaarding van het klassement van de Jupiler Pro League na 29 speeldagen en stopzetting van de competitie met volwaardig statuut, met onder meer volgende sportieve conclusies :

Promotiestrijd 1B

Bekerfinale

Indien dit niet het geval is, aanvaarden alle clubs dat het sportieve klassement van de Jupiler Pro League na 29 speeldagen zal dienen als basis van de Access-list voor de Europese clubcompetities van UEFA (*).

Betreffende de finale van de Croky Cup besloot de Algemene Vergadering te streven naar een sportieve beslissing, met name het afwerken van de finale in het laatste weekend toegestaan door UEFA én voor aanvang van de reguliere competitie van de Jupiler Pro League seizoen 2020-2021.

Sportieve en economische dalers

De Algemene Vergadering besliste ook tot de invoering van het principe dat de sportieve dalers vanaf het seizoen 2020-2021 altijd zullen degraderen in of uit het profvoetbal.

Economische dalers zullen dus niet langer de plaats innemen van sportieve dalers, zoals aangegeven in artikel P1541.7 van het bondsreglement. Dit principe blijft gehandhaafd tot een minimumaantal van 14 clubs wordt bereikt in Jupiler Pro League en 6 clubs in 1B.