Lazio ligt onder vuur, Italiaanse bond zal naleving protocol controleren

Sinds 4 mei zijn individuele trainingen weer toegelaten in Italië. Om alles in goede banen te leiden werd ook een gezondheidsprotocol in het leven geroepen.

Maandag mogen de clubs in de Serie A een volgend stapje zetten en worden de groepstrainingen hervat. Maar bij Lazio zou men intussen al iets te creatief met de regels en richtlijnen omspringen.

Volgens de krant Corriere della Sera blijkt dat de spelers van Lazio, nummer 2 in de Serie A, sinds enkele dagen op het einde van de training enkele wedstrijdjes drie tegen drie houden. Daarmee zouden de Romeinen de huidige regels overtreden, aangezien enkel individuele oefensessies zijn toegelaten.

De Italiaanse voetbalbond reageert en stuurt controleurs op pad. "De groep zal nakijken of de trainingen van de profclubs, momenteel individueel en vanaf 18 mei in groep, conform de protocollen worden gehouden", klinkt het.

De Italiaanse clubs willen hun competitie op 13 juni hervatten.