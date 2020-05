Heeft Oostenrijkse leider coronamaatregelen aan laars gelapt? "Worden bespioneerd", antwoordt club

Net als in Duitsland trappen ze ook in Oostenrijk de competitie binnenkort weer op gang. Om de play-offs voor te bereiden, mogen de clubs vanaf morgen weer in teamverband trainen.

Volgens Red Bull Salzburg en de andere tegenstanders zou LASK dat al gedaan hebben. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de spelers al in duel zijn gegaan.

Red Bull Salzburg, de nummer twee in de stand, liet weten "geschokt" te zijn. "We werken al maanden zo hard voor een toekomst van het voetbal. Blijkbaar zijn niet alle clubs zich bewust van hun verantwoordelijkheid", aldus commercieel directeur Stephan Reiter.

LASK, in de voorrondes van de Champions League uitgeschakeld door Club Brugge, kan niet lachen met de beschuldigingen en heeft het over spionage. De directie meent nu dat de concurrenten camera's hebben laten installeren op de terreinen van LASK.

Overtreding van de regels kan leiden tot een boete, puntenaftrek of zelfs gedwongen degradatie. De competitie in Oostenrijk begint weer op 2 juni.