Zet corona een rem op de "Gouden Jaren" van jeugdvoetballertjes?

Voor duizenden jeugdvoetballertjes in België waren het twee frustrerende maanden zonder trainingen en wedstrijden. Het goede nieuws is dat ze zich niet meteen zorgen moeten maken. De impact op hun ontwikkeling is volgens jeugdtrainers na twee maanden beperkt.

Voetballers en voetbalsters zijn wel vaker een aantal weken tot maanden geblesseerd en de maanden die er aan komen, juni en juli, zijn sowieso rustige maanden in het jeugdvoetbal.

Toch was Voetbal Vlaanderen teleurgesteld dat de Veiligheidsraad vasthoudt aan social distancing voor kinderen jonger dan 12 jaar. En daarin spelen de "Gouden Jaren" mee, zoals ze het bij Voetbal Vlaanderen noemen.

Tussen 8 en 12 jaar verwerven kinderen het makkelijkste algemene bewegingsvaardigheden. Daarom wordt in Vlaanderen al bij de U6 het accent op dribbelen gelegd. Trainen op techniek kan ook individueel, maar voetbal is een groepssport en zonder tegenstander en duels is techniektraining niet hetzelfde.

Van een ervaren jeugdtrainer horen we dat het moeilijk te zeggen is hoe lang een periode zonder normale trainingen mag duren voor het een impact heeft op de ontwikkeling van een talent.

Twee maanden missen van de vier "gouden" jaren is niet dramatisch, maar zal ergens ingehaald moeten worden. Bovendien kunnen kinderen ook niet op school of op straat voetballen. Anderzijds wijst hij er op dat voetballertjes over de hele wereld in hetzelfde schuitje zitten.