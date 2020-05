RETRO GIRO: Serge Pauwels mist ritzege omdat hij moet wachten van ploegleiders

"Plots hoorde ik dat ik niet meer moet wachten op Sastre"

"Als een wielertoerist naast me komt fietsen op training en me aanspreekt over iets van 10 jaar geleden, dan weet ik meteen waarover het zal gaan. Die bewuste Giro-etappe naar Faenza in 2009", lacht Serge Pauwels.



"We gingen naar de Giro met Carlos Sastre als klassementsman bij Cervélo. Hij had het jaar daarvoor de Tour gewonnen en wou hetzelfde proberen in de Giro."

"Voor de start van de rit naar Faenza hadden we het plan om iemand mee te sturen in de vlucht. Ik was de aangewezen persoon. “En als de klassementsrenners terugkomen bij de kopgroep, kan je Sastre nog helpen”, gaf de ploegleiding nog mee."

Pauwels glipte mee in een kopgroep van 16 renners. "Op de voorlaatste beklimming riep ploegleider Marcello Albasini me toe: “Op de laatste klim moet je boven wachten op Sastre, want Basso en Garzelli zijn van hem weggereden. “Geen probleem”, zei ik. "Ik zal wachten.""

"Maar op de laatste klim rijdt Leonardo Bertagnolli de kopgroep aan flarden. Ik zit op de top nog als enige in zijn wiel. “Moet ik nog altijd wachten op Sastre?”, vroeg ik aan Albasini, die met de ploegauto achter mij reed."

"Helaas zat er veel vertraging op de communicatie. Albasini had geen tv in zijn ploegauto, omdat die de week ervoor stukgegaan was. Hij moest daardoor bellen met medeploegleider Jean-Paul van Poppel, die achter de groep met Sastre reed."

“Ik kreeg te horen dat ik nog altijd moest wachten. 30 seconden nadat ik me aan de kant had gezet, passeerden de 3 achtervolgers en riep de ploegleider dat het niet meer nodig was om te wachten op Sastre."

"Met de achtervolgers gaf ik dan nog alles om dichter te komen bij Bertagnolli. Maar hij was te ver weg. Uiteindelijk won ik nog de sprint voor de 2e plaats."