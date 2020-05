Nederlands wielerkampioenschap gaat dit jaar niet door

Het Nederlands wegkampioenschap stond op 22 en 23 augustus op de agenda in Drenthe.

"Voor de elitecategorieën lijkt er geen ruimte voor de NK", zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg. "De kalender voor dit najaar is al een kalender van hoop. Het is nog maar de vraag of er tegen die tijd zulke grote evenementen georganiseerd kunnen en mogen worden."

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn tot 1 september geen grote sportevenementen toegestaan in Nederland. Er was al besloten om het evenement in 2021 opnieuw toe te wijzen aan de provincie Drenthe.

In ons land is de knoop omtrent het BK op de weg nog niet doorgehakt. De titelstrijd staat op 23 augustus in Anzegem geprogrammeerd.