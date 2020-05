Polsstokspringster Aurélie De Ryck (27) houdt topsport voor bekeken

Aurélie De Ryck had voor zichzelf al uitgemaakt dat 2020 haar laatste jaar als topsporter zou worden. "Ik had van het EK in Parijs een hoofddoel gemaakt en er stonden afscheidswedstrijden gepland, maar dat valt allemaal weg", zegt De Ryck aan atletieknieuws.be.

Door het coronavirus valt dat afscheid in het water. De Ryck, die in 2019 nog het BR polsstokspingen in zaal in handen had met 4,35 meter, heeft een praktijk als kinesiste en wil zich daar nu op richten. "Ik verlies mezelf in de combinatie van trainen en werken."