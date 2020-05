Jari Litmanen is hersteld van het coronavirus: "Ik kon enkel rusten"

Jari Litmanen raakte besmet met het coronavirus en heeft moeilijke weken achter de rug in zijn huis in Tallinn, de hoofdstad van Estland. "Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld. Ik had koorts, hoofdpijn, spierpijn, kortademigheid, van alles en nog wat."

"Wekenlang kon ik niets anders doen dan rusten. Voetbal of eender welke andere sport, miste ik niet eens. Mijn gedachten waren elders", vertelde Litmanen in een podcast van Unibet.

"De symptomen duurden vier weken en daarna had ik nog een paar weken nodig om te herstellen. Ik kon wat wandelen en fietsen om weer op krachten te komen, maar lange afstanden of een strak tempo kan ik nog altijd niet aan."

Litmanen is een voetballegende in Finland. Hij speelde in zijn lange carrière voor onder meer Ajax, Barcelona en Liverpool. Hij won onder meer de Champions League met Ajax en de UEFA-cup met Liverpool en speelde 137 interlands voor Finland.