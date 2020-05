Ondanks positieve coronatest mogen MMA-gevechten in VS "op vraag van Trump"

UFC-voorzitter Dana White had drie weken geleden al geprobeerd om de wet in Californië te omzeilen door een evenement te organiseren op een indianenreservaat, maar botste op het veto van rechtenhouder ESPN.

Niet de NBA of de MLS, maar wel de UFC, de belangrijkste competitie voor mixed martial arts (MMA), start als eerste weer op in de Verenigde Staten. Vannacht worden in Jacksonville in Florida de eerst stoten weer uitgedeeld. Maar dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad.

"Donald Trump heeft het gevraagd"

Voor Dana White is er geen vuiltje aan de lucht. Hij kondigde zelfs nog twee evenementen aan op 13 en 16 mei en noemt het een terugkeer naar de normaliteit. "Donald Trump heeft gevraagd om de sport te laten terugkeren", vertelt hij in de Los Angeles Times. "Hij heeft gezegd: "Toon aan iedereen hoe het veilig kan, verstrooi de mensen die thuis zitten opgesloten"."

"Ik heb nu de eerste stap gezet. Ik hoop dat de andere sporten en competities zullen inzien dat het mogelijk is. Er is goed nagedacht over het evenement. Ik heb zelf een familie en wil ze niet in gevaar brengen."

In de VS zijn zeker 78,639 mensen overleden aan het longvirus. Daarmee is het het zwaarst getroffen land ter wereld. Het aantal besmettingen in het land ligt hoger dan 1,3 miljoen.