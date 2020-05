Zuid-Korea voetbalt: geen publiek, mondmaskers, vuistjes en ellebogen

Gezien de coronacrisis waren er heel wat maatregelen van kracht. Zo waren er geen toeschouwers toegelaten in het WK-stadion van 42.000 zitjes in Jeonju. De spelers moesten mondmaskers dragen, behalve op het terrein en op de bank, al deden sommigen dat laatste wel.

Voor de wedstrijd werd 2 keer de lichaamstemperatuur gemeten. Er mochten geen handen geschud worden en ook high fives waren niet toegelaten om de fysieke contacten tot een minimum te beperken. Dan gebruikten spelers en staf maar vuistjes en ellebogenwerk om de goal van de 41-jarige Dong Gook-lee te vieren.

De seizoensstart in Zuid-Korea werd de voorbije weken uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus. De competitie perkte ook het aantal speeldagen in van 38 tot 27. De 5 andere ontmoetingen van de 1e speeldag in de K-League vinden morgen en overmorgen plaats.

Dankzij een agressieve teststrategie kon de regering in Seoel de voorbije maanden het virus in Zuid-Korea enigszins binnen de perken houden. Dinsdag waren er slechts drie nieuwe gevallen, wat het totaal op 10.804 brengt. 252 mensen in Zuid-Korea overleefden de longaandoening niet.