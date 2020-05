Peter Vandenbempt over Moeskroen: "Het failliet van de licenties"

Ik had in de verste verte niet verwacht dat Moeskroen zijn licentie zou krijgen van het BAS. Iedereen in het voetbal ging ervan dat het deze keer niet zou kunnen ontsnappen.

Er waren 2 elementen waarom Moeskroen in eerste instantie geen licentie kreeg: de niet-betaling van 3,2 miljoen door de zogenaamde Thaise eigenaar van de club en de bewijzen dat de club in handen is van makelaars, iets wat sinds 2015 verboden is.

Dat tekort hebben ze wellicht nog kunnen aanzuiveren, maar dat tweede was deze keer overduidelijk. Het staat eigenlijk vast dat de club de facto in handen is van de makelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani.

In het verleden waren allerlei constructies opgezet om dit te ontduiken, zoals het antidateren van documenten, en clubs die eerder al een klacht indienden bij het BAS, zoals OH Leuven, Westerlo en KV Mechelen, leverden hier ook bewijs voor aan. Maar de smoking gun ontbrak steeds.

Tot dit jaar, toen er 2 mails boven water kwamen uit een gerechtelijk onderzoek, waaruit de eigendomsstructuur duidelijk werd. Bovendien waren er uit het onderzoek naar het omkoopschandaal ook telefoontaps tussen CEO Paul Allaerts en de rechterhand van Zahavi over geld dat bij de club moest belanden.

De advocaat van Moeskroen pleitte de voorbije dagen bij het BAS dat die bewijzen van het parket niet gebruikt mogen worden, omdat het hier niet over een disciplinaire procedure gaat. Mogelijk heeft het BAS, dat nog geen motivering gaf, die redering gevolgd.