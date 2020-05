"Parijs-Roubaix wordt top, een mijlpaal voor het vrouwenwielrennen"

De wielrensters weten sinds deze week ook waar ze aan toe zijn. Dinsdag werd de nieuwe WorldTour-kalender bij de vrouwen bekendgemaakt. De eerste afspraak is op 1 augustus en met Parijs-Roubaix is er ook een nieuwkomer op de vrouwenkalender. Sporza sprak erover met twee Nederlandse toprensters: wereldkampioene Annemiek van Vleuten en olympisch kampioene Anna van der Breggen.

"Hopen dat kalender uitgevoerd kan worden"

Het coronavirus heeft de wereld nu al wekenlang in zijn greep. Hoe hebben jullie deze periode tot nu toe beleefd? Van der Breggen: "In Nederland hebben we nog het geluk dat we naar buiten kunnen. Ik heb wel minder getraind dan anders, maar ik klaag niet. Ik heb me nog niet verveeld. Het was bijzonder om zo'n lange periode thuis te zijn en het was ook waardevol. Er waren veel dingen die ik thuis nog wilde doen. Zo heb ik nu een moestuin en leerde ik brood bakken." Van Vleuten: "Ik heb ook af en toe tijd gemaakt voor andere dingen, zoals gitaar spelen of koken. Series bingewatchen was er niet bij voor mij. Mijn trainingen hebben ook iets langer geduurd. Ik had nu wat meer tijd om eens om me heen te kijken en om wat vaker te stoppen. Anders zijn we altijd meer in haastige modus." Wat vinden jullie van de nieuwe wielerkalender voor vrouwen die deze week voorgesteld werd? Van Vleuten: "Ik hoop dat die kalender uitgevoerd kan worden en ook dat er nagedacht is over hoe we dat allemaal gaan doen. Want je kunt wel een aantal koersen op papier zetten, maar het is een andere zaak om de organisatoren te ondersteunen om dat plan ook daadwerkelijk uit te voeren. Ik heb er toch een beetje mijn twijfels over of daarover nagedacht is."

Er is nog geen vaccin, maar wij fietsen wel elleboog aan elleboog. Ik zie het allemaal nog niet goed, al hoop ik ontzettend hard dat we nog kunnen koersen. Anna van der Breggen

Van der Breggen: "Het zou tof zijn als we de laatste 3 maanden nog een heel seizoen kunnen rijden, alleen weet ik op dit moment wel niet goed hoe. Nu moeten we nog 1,5 meter afstand houden en het openbaar vervoer wordt pas weer opgestart. Dan komt onze kalender toch vrij snel. Er is nog geen vaccin, maar wij fietsen wel elleboog aan elleboog. Gaan ze eerst iedereen testen? Dat is best prijzig. Ik zie het allemaal nog niet goed, al hoop ik ontzettend hard dat we nog kunnen koersen." Van Vleuten: "Ik vind het moeilijk om daarover iets te zeggen. Dat is meer voor specialisten. Het moet wel allemaal veilig zijn, maar dat moeten we overlaten aan mensen die er verstand van hebben. Ik ben goed in hard fietsen." Van der Breggen: "Het is wel heel belangrijk dat er weer gekoerst kan worden. Er zijn al ploegen die het moeilijk hebben. Als we het dan kunnen redden door de grootste wedstrijden nog te rijden, zou dat nog veel kunnen goedmaken. Maar het moet wel op een veilige manier kunnen. Dat is het belangrijkste."

"Verbaasde me dat Strade Bianche eerste koers is"

De eerste afspraak voor de vrouwen is op 1 augustus in Italië. Dan staat de Strade Bianche op het programma. Van Vleuten: "Ik ga er alles aan doen om er op 1 augustus te staan in de Strade Bianche. Het is een droom om weer in mijn regenboogtrui te kunnen koersen en daar werk ik nu naartoe. Het is fijn om weer een doel te hebben." Van der Breggen: "Het is inderdaad goed dat we weer een planning kunnen opmaken. Ook al kunnen we de kalender misschien niet uitvoeren, het motiveert wel. Het verbaasde me wel een beetje dat de Strade Bianche de eerste koers wordt. Italië is toch een zwaar getroffen land en 1 augustus is snel daar. Momenteel zie ik nog niet precies hoe, maar ik hoop wel dat het kan doorgaan, want ik vind het een ontzettend mooie koers."

Parijs-Roubaix wordt een mijlpaal voor het vrouwenwielrennen. Wij kunnen nu tonen dat we dat ook kunnen. Annemiek van Vleuten

Wat vinden jullie ervan dat Parijs-Roubaix voor het eerst op de vrouwenkalender prijkt? Van der Breggen: "Dat is echt top. Het is een heel bijzondere koers om erbij te hebben. Zo'n koers hebben wij niet in het vrouwenpeloton, dus dat is best spannend en heftig. Het is goed voor de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen. Ik weet niet of de wedstrijd me helemaal ligt, maar met de ploeg hebben we zeker wel de ambitie om er het beste van te maken." Van Vleuten: "Het is supergoed nieuws. Ik vind het echt tof dat ze die wedstrijd nu ook voor ons organiseren. Het wordt een mijlpaal voor het vrouwenwielrennen, dat nu serieus genomen wordt. Wij kunnen nu tonen dat wij dat ook kunnen en dat vind ik heel mooi. Ik kijk ernaar uit."

"Al mijn kalenderwensen zijn verhoord"

De nieuwe wielerkalender zit wel propvol en er zullen keuzes moeten gemaakt worden. Hoe moeilijk wordt dat? Van der Breggen: "Iedereen zal een beetje zijn eigen planning maken. Het wordt anders dan normaal, want alle wedstrijden zitten in 3 maanden. Sommige koersen zal ik moeten overslaan om mijn topvorm te kunnen vasthouden. Die puzzel zijn we nu nog aan het leggen." Van Vleuten: "Het liefst wil je natuurlijk niet kiezen, zoals bijvoorbeeld tussen de Giro Rosa en het WK tijdrijden. Ik hoop dat er daar misschien nog iets aan verandert, zodat die combinatie wel mogelijk is."

Niemand heeft al klassiekers gereden in die omstandigheden. Kleding en voeding is moeilijker als het koud is. Je zult aan andere dingen moeten denken. Anna van der Breggen

Van der Breggen: "Het WK volgt inderdaad kort na de Giro Rosa. Zo'n zware etappekoers vlak voor het WK, misschien moet ik dat maar overslaan. Ik wil me niet opbranden in de Giro, want na het WK komen ook nog de klassiekers. Het WK is een mooie kans voor mij. Dat gaat voor op de Giro." De klassiekers rijden in het najaar, dat wordt wel een nieuw gegeven. Hoe kijken jullie daar naar? Van Vleuten: "Alle koersen die ik graag wilde rijden, staan in oktober op de kalender. Al mijn wensen zijn verhoord. Het wordt een mooi najaar voor vrouwen. Bovendien was er in het verleden altijd weinig voor vrouwen in die periode. Dat is dan toch iets positiefs aan deze crisis." Van der Breggen: "Niemand heeft al klassiekers gereden in die omstandigheden. Dat zal ook anders zijn dan normaal. Kleding en voeding is allemaal moeilijker als het koud is. Je zult aan andere dingen moeten denken."

Zo ziet de wielerkalender voor vrouwen eruit: