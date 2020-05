Nostalgie ten top in Club-Dortmund: veldspeler met keepershandschoenen, hakkende Mamadou,...

1. Surprise: Bernd Storck speelt voor Dortmund

Afgelopen seizoen kende Bernd Storck enkele memorabele momenten in het Jan Breydelstadion als coach van Cercle Brugge, maar 33 jaar geleden beleefde hij er een nachtmerrie. "Hij was nochtans de beste man op het veld bij Dortmund", zegt Filip Joos, die de match tussen Club en Dortmund had gekozen. "Met rust aan de bal, zoals hij nu ook is als trainer."

2. De slimme ballenjongen

In het voorbije seizoen werd een snel reagerende en meedenkende ballenjongen door Tottenham-coach José Mourinho nog tot held uitgeroepen, in 1987 passeerde een gelijkaardige actie geruisloos. Joos: "Die ballenjongen van Club doet eigenlijk hetzelfde (als die van Tottenham), maar hij staat een dag later niet in de krant of gaat met de spelers eten." "Diezelfde ballenjongen probeert in de verlengingen ook nog tijd te rekken, maar ook hier zie je dat we nog maar in 1987 zitten en tijdrekken niet zoals nu is. Hij probeert wat te hinken, maar hij is nog niet volleerd."

3. Een fan op het veld: geen drama

Franky Van der Elst wordt door Filip Joos uitgeroepen tot Man van de Match. In de verlengingen kreeg hij ook een applauswissel van Club-coach Henk Houwaart. Een supporter kan zich niet bedwingen en stormt op het veld al op hem af. Joos ziet ook hier weer een wereld van verschil met nu: "De politie slaat hem niet met de matrak en hij belandt ook niet in een cel. Hij wordt gewoon weer naar zijn plaats gebracht."

4. Tew Mamadou hakt er stevig op los

Tew Mamadou, de vorig jaar overleden Senegalese verdediger van Club Brugge, stond in zijn tijd al bekend als meedogenloos. In de match tegen Dortmund zien we dat daar niets van gelogen is. Mamadou gooit de wilde tackles en hakbewegingen in het rond. Joos: "Hij en Van Wijk, speel er maar tegen! Frank Mill was blij dat hij eraf mocht. Als je ziet wat hij daar allemaal doet, nu krijg je daar rood voor. Maar zijn tegenstander staat gewoon weer recht. Voetbal was vroeger veel harder."

5. Veldspeler komt erop... met keepershandschoenen!