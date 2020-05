Fuat Capa over heropstart Turkse competitie: "Leren van Duitsland"

Turkije kan dit ook doen, omdat het denkt de coronacrisis stilaan onder controle te hebben. "In de meeste steden is dat zo, al is er in sommige steden nog een lockdown in het weekend. Het is ook nog altijd niet toegelaten om te reizen tussen de verschillende steden."

"Turkije kan eerst kijken hoe de herneming van de competitie verloopt in Duitsland en ook in onder meer Kroatië en Servië. Welke maatregelen nemen zij daar? Wat moeten we hier overnemen en wat zijn de tekortkomingen?"

In de Turkse competitie zijn met Ruud Boffin (Antalyaspor) en Mickaël Tirpan (Kasimpasa) 2 Belgische voetballers actief. Met Fuat Capa (Kasimpasa) is er ook een Turks-Belgische trainer aan de slag. Die laatste belden we op om te polsen naar zijn gevoelens bij de herstart.

"Turkije is op medisch vlak heel erg geëvolueerd"

In België, Frankrijk en Nederland werd de competitie vroegtijdig beëindigd, maar dat hebben ze in de SüperLig amper overwogen. "In België was de competitie ook al bijna gespeeld, terwijl er hier op 8 speeldagen van het einde nog 4 à 5 clubs in aanmerking komen voor de titel en 9 à 10 clubs nog tegen de degradatie strijden."

Inmiddels zijn de trainingen al weer volop aan de gang. "Wij hebben geluk, want met Kasimpasa hebben we een van de mooiste accomodaties, niet alleen van Turkije maar van de hele wereld. We zitten hier dus veilig."

"Sinds vorige week trainen we in groepjes van 5 à 6 spelers, vanaf volgende week zouden we dat uitbreiden naar 12 à 13 spelers. Tussendoor zijn er ook tests, vanaf volgende week 2 per week."

De clubs kunnen zich dit intensieve testen permitteren, omdat er in Turkije heel wat tests voorradig zijn. "We zitten nu aan 30.000 à 40.000 testen per dag. Turkije is de voorbije jaren op medisch vlak heel erg geëvolueerd. Er zijn de voorbije 10 jaar enorm veel ziekenhuizen gebouwd. Dat is nu een voordeel."