Croonen: "Bekerfinale kan misschien nog, promotiefinale niet"

De Pro League had op 2 april al beslist om de competitie te stoppen, al schoven ze de definitieve beslissing hierover steeds voor zich uit. "Wij hebben ervoor gepleit dat de overheid zou bepalen welke weg we moeten bewandelen om hieruit te geraken. Zij heeft immers zicht op het totaalplaatje. Die duidelijkheid is er nu", zegt Peter Croonen, voorzitter van Genk maar ook van de Pro League. "Met dit besluit is het nagenoeg onmogelijk om de huidige competitie nog te hernemen, al moeten we een onderscheid maken tussen de beker, 1A en 1B." "De bekerfinale (tussen Club Brugge en Antwerp) is maar 1 match. Iedereen wil nog een sportieve ontknoping, ook al zal deze dan met andere kernen zijn. Maar in theorie kunnen we deze match nog spelen voor de datum waarop we de clubs die Europees mogen spelen moeten doorgeven aan de UEFA."

"Administratieve beslissing voor match tussen Beerschot en OHL"

Wat 1B betreft is Croonen minder optimistisch. "De kans is klein dat die terugmatch tussen Beerschot en OH Leuven nog gespeeld kan worden." "Ik vermoed dat we daar "een administratieve beslissing" moeten nemen, want het is niet wenselijk dat die 2 ploegen tot vlak voor de start van de competitie niet weten in welke reeks ze mogen spelen." "Voor 1A kan op basis van de rangschikking de logica van de Europese tickets bepaald worden. Om ook een kampioen en daler aan te kunnen wijzen, heb je wel een meerderheid van 80% nodig in de Algemene Vergadering (op 15 mei). We willen allemaal een beslissing die zo breed mogelijk gedragen wordt."

"Snel duidelijkheid om ons ook commercieel en sportief voor te bereiden"

Er is de theoretische afwikkeling en opstart van de competitie, maar er is natuurlijk ook een niet onbelangrijk praktisch luik. Hoe gaan we het straks allemaal aanpakken? Croonen pleit voor nog meer duidelijkheid van de overheid. "Op dit moment is het moeilijk om je commercieel en sportief voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Sportief, omdat je nog niet weet welke maatregelen je moet nemen om veilig te kunnen werken, commercieel omdat je nog niet weet wanneer je weer met publiek kunt spelen bijvoorbeeld." "We moeten ervan uitgaan dat we zonder publiek spelen bij de start van de competitie. We kunnen het startmoment niet voor ons blijven uitduwen, want je moet toch genoeg matchen kunnen spelen om ook in de nieuwe competitie een terechte kampioen en daler aan te kunnen wijzen."

Bondsvoorzitter Bayat: "Hoop op bekerfinale op 1 of 2 augustus"