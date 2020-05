"2 weken quarantaine en dan kan Duitse competitie weer beginnen"

Vanaf 15 of 21 mei zonder supporters

Vanmiddag pleegt Angela Merkel nog telefonisch overleg met de deelstaten in Duitsland over de heropstart van de voetbalcompetitie. Het laatste woord ligt bij de regionale besturen.

Voorwaarde is dat de spelers, begeleiders en staf rond de teams twee weken in quarantaine hebben gezeten. "Eventueel in de vorm van een trainingskamp", staat in het voorstel.

De wedstrijden in de Bundesliga en Tweede Bundesliga zullen mogen opstarten "om de economische schade te limiteren", aldus het document. Als datum wordt gekeken naar het weekend van 21 mei of een week vroeger op 15 mei.

Nog 9 speeldagen

Indien de 9 resterende speeldagen in de twee hoogste divisies in Duitsland nog ingehaald kunnen worden, recupereren de Duitse clubs liefst 300 miljoen euro aan tv-rechten.

Oproep Neuer

Bayern-doelman Manuel Neuer (34) doet in de krant een oproep. "Wij als profvoetballers dragen de verantwoordelijkheid. Het moet duidelijk zijn dat het nu op ons aankomt", laat hij weten in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Volgens Neuer is de afgesproken medische aanpak van de Duitse profliga (DFL) het hoogst haalbare. "Het is nu aan eenieder bij de clubs en in zijn omgeving dit gedisciplineerd uit te voeren."

Neuer waarschuwt daarnaast dat "bij een afgelasting van het seizoen de Bundesliga zoals we die nu kennen, niet meer zal bestaan."

De profvoetballers dragen daarom volgens de aanvoerder van de Mannschaft de verantwoordelijkheid voor alle clubs, voor tienduizenden arbeidsplaatsen in verschillende branches en "niet in het minste voor alle fans voor wie voetbal een belangrijk deel van hun leven is".

"We waren de lievelingen van een hele natie toen we op 13 juli 2014 wereldkampioen werden in Maracana in Rio de Janeiro, nu moeten we een ander shirt dragen, dat van maatschappelijke voorbeelden", besluit de keeper.