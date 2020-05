Sporza Retro: 35 jaar geleden won Niki Lauda de GP F1 in Zandvoort

Voor het eerst in 35 jaar zouden de F1-motoren weer brullen op het duinencircuit van Zandvoort in Nederland. Het coronavirus heeft roet in het eten gegooid, dus laten we jullie genieten van de laatste GP in Zandvoort.

In 1985 ging de overwinning in Zandvoort naar Niki Lauda. De Oostenrijker beleefde als wereldkampioen een snertjaar in 1985 en had de week voor de GP van Nederland beslist om er na 1985 een punt achter te zetten.

Na een bloedstollend duel met zijn ploegmaat Alain Prost won Lauda voor de 25e en laatste keer een GP in de Formule 1. Hij kreeg met Alain Prost en Ayrton Senna twee andere sterren naast zich op het podium. Lauda, die de voorbije jaren nog werkte voor Mercedes, overleed vorig jaar op 21 mei op 70-jarige leeftijd.