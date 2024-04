Skov Olsen revalideert nog altijd in Denemarken: "Onenigheid met medisch team? Daar klopt niets van"

Club Brugge kan vanavond tegen Genk niet rekenen op Andreas Skov Olsen, die nog altijd in Denemarken vertoeft om te revalideren. Een daad van protest? Integendeel, stelt coach Nicky Hayen. "Die beslissing hebben we samen genomen."

Terwijl Club Brugge zich klaarstoomde voor zijn Europese kwartfinale tegen PAOK, postte Andreas Skov Olsen een foto op Instagram vanuit... Kopenhagen.

De winger was wel mee met de Brugse selectie naar Thessaloniki afgereisd, maar stapte vervolgens op een vliegtuig richting thuisland Denemarken.

Skov Olsen zou een meningsverschil hebben gehad met de medische staf over zijn heupblessure en in Denemarken een second opinion hebben gevraagd.

En daar zit de Deen nu nog altijd. "Hij keert normaal gezien vrijdag terug en dan zetten we de revalidatie voort", zei coach Nicky Hayen voor de match tegen Genk.

Maar die beslissing nam hij niet op eigen houtje, stelde Hayen. "We hebben dat gezamenlijk beslist met de medische staf en het management van Club Brugge."

"Onenigheid met de medische staf? Daar klopt niets van. Onze medische staf werkt heel goed en heeft connecties in het binnen- en buitenland. Die hebben ze aangesproken. Het was voor Skov beter om daar zijn revalidatie voort te zetten."

Hayen is er dan ook van overtuigd dat de winger dit seizoen nog in actie komt. "We gaan hem zeker nog terug zien."