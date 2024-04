Ex-ploegmaats Vrancken en Hayen hebben Genk en Club nieuw leven ingeblazen: "Allebei veel vertrouwen gekweekt"

di 23 april 2024 18:16

Club Brugge en Racing Genk hebben als enige twee clubs nog niet verloren in de Champions' Play-offs. Een statistiek waar deze week wellicht een einde aan komt, want zowel morgen als zondag kijken ze elkaar in de ogen. Een cruciaal tweeluik voor de titelkansen van beide clubs? "Het wordt richtingbepalend."

Met een halfjaar verschil werden Wouter Vrancken en Nicky Hayen zo'n 45 jaar geleden in Sint-Truiden geboren. Ze debuteerden allebei ook op het hoogste niveau bij STVV, de club waar ze samen zo'n 5 seizoenen strijd zouden leveren.



"Ik ken Wouter goed", zegt Hayen aan de vooravond van de dubbele confrontatie van zijn Club Brugge met het Genk van Vrancken. "We spreken elkaar nog sporadisch." "Maar dat zal morgen geen rol spelen. Al moet ik wel bekennen dat hij fantastisch werk levert bij Genk. Hoe hij het heeft omgedraaid met zijn nieuwe systeem." Ook Vrancken gooit op zijn persconferentie bloemetjes naar zijn ex-ploegmaat. "Club heeft de voorbije weken veel vertrouwen gekweekt, door hun zeges in België en in Europa." "Maar dat kun je ook van ons zeggen", draait Vrancken het om. Genk wierp zich vanuit een verloren positie toch weer op tot een titelkandidaat. Al beseft de coach dat het snel kan keren. "De matchen tegen Club zullen richtingbepalend zijn voor de rest van ons seizoen."

Wouter Vrancken en Nicky Hayen (bovenaan in het midden) waren jarenlang ploegmaats bij STVV.

Club doen twijfelen vs. wij wijken niet van onze stijl af

De heropleving van Genk hangt samen met het nieuwe systeem dat Wouter Vrancken hanteert sinds de play-offs. Zo krijg je de geliefkoosde tactiek van Vrancken, namelijk "georganiseerde chaos". "We willen de tegenstander doen twijfelen, terwijl je voor je eigen spelers wel duidelijk schept. Wij hebben nu een speelwijze gevonden waarbij de kwaliteiten van elke speler optimaal tot hun recht komen." Ook zijn collega Nicky Hayen hamert naar eigen zeggen op "een duidelijke, herkenbare stijl". "We weten heel goed wat we willen in balbezit en balverlies. Daar wijken we niet vanaf." "Je past je natuurlijk ook een beetje aan aan de kwaliteiten van de tegenstander. Je probeert eerst er bij hen de angel uit te trekken, zonder je eigen spel te verloochenen."

De grootste fout die we kunnen maken, is verder kijken dan de match van morgen. Nicky Hayen (coach Club Brugge)