Red Lions gaan vanaf maandag weer trainen op terreinen van Beerschot

De hockeyspelers hielden zich de voorbije weken fit in hun eigen huis, maar zullen vanaf volgende week ook weer 3 keer per week met hun ploegmaats van de nationale ploeg kunnen trainen. Alles zal uiteraard volgens strikte regels verlopen.

Bij de trainingen zijn publiek en pers niet welkom. Alleen de spelers en de staf worden toegelaten. Er wordt getraind in kleine groepjes van drie personen en er moet steeds anderhalve meter afstand bewaard worden. De kleedkamers blijven gesloten waardoor de spelers zich thuis of in hun auto moeten omkleden.

De Red Lions zijn Europees- en wereldkampioen en zouden op de Spelen in Tokio voor een unieke treble gaan.