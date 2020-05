Geen Sezoensrally in 2020: "Sabbatjaar om beetje op adem te komen"

In eerste instantie werd de Sezoensrally uitgesteld met in het achterhoofd mogelijk nog een latere datum dit jaar. Maar dat gaat niet meer gebeuren, daarvoor zijn verschillende redenen. "Gezien de rallykalender ook in het najaar goed gevuld is, gaan we niet op zoek naar een nieuwe datum", geeft Eddy Smeets namens Racing Team Moustache een eerste reden.

"Die zou trouwens nooit goed uitkomen voor de land- en tuinbouwers, met wie we absoluut een goeie relatie willen behouden."

"De financiële partners van zowel de rallyteams als de organisatie maken zware tijden mee. Het is dus niet ondenkbaar dat sponsorgelden teruggeschroefd of zelfs geannuleerd worden. Een sabbatjaar om een beetje op adem te komen - dat geldt zeker ook voor het medische personeel dat nodig is om een rally te organiseren (dokters, verplegers, Rode Kruis,...) - verdient dan onze voorkeur."

Als alles naar wens verloopt, zal de 44e editie van de Sezoensrally op zaterdag 15 mei 2021 georganiseerd worden, ter ere van de overleden voorzitter Jeff "Moustache" Steensels.

De man met de kenmerkende snor overleed in maart aan corona. Hij was een van de pioniers die mee de Sezoensrally in de jaren 70 lanceerde. Hij maakte alle edities mee als voorzitter van de organiserende club.