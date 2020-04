Slaat NBA-circus zijn tenten op in Disney World om seizoen af te werken?

Het huidige NBA-seizoen ligt al sinds 11 maart stil nadat Utah-center Rudy Gobert positief getest had op het coronavirus. Ook aan aantal andere spelers bleken wat later besmet met het virus.

Vorige week zette de NBA de deur weer op een kier om onder strikte maatregelen opnieuw te gaan trainen. Toch is het voorlopig nog niet duidelijk of en wanneer het seizoen hervat zal worden.

De NBA bestudeert naar verluidt verschillende opties om het seizoen nog af te werken. Een opmerkelijk scenario is daarbij om alle resterende wedstrijden af te werken in Disney World in Orlando, in een soort mini-stad waar iedereen tot het einde van het seizoen zou verblijven.

Het complex beschikt over voldoende hotelkamers om alle NBA-teams in die periode op te vangen en bovendien zijn er ook verschillende sportaccomodaties die geschikt zijn voor NBA-basketbal. Sommige van die zalen zijn zelfs al uitgerust met materiaal voor tv-uitzendingen. Wordt er straks een NBA-sprookje geschreven in Disney World?