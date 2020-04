"Met beetje gezond verstand moeten we vanaf juni weer kunnen tafeltennissen"

Tafeltennis blijft omwille van de coronamaatregelen tot nader order verboden in clubverband. Op de Nationale Veiligheidsraad van 24 april werden enkele bijkomende versoepelingen in de sportsector meegedeeld, maar tafeltennis valt als zaalsport uit de boot.



Enkel de topsporters die aanmerking komen voor de Olympische Spelen kunnen onder strikte voorwaarden trainen in Leuven. "We zijn tevreden dat we al een oplossing hebben voor onze topsporters", zegt Jacques Denys van de Vlaamse Tafeltennisliga.

Samen met de Vlaamse sportfederatie (VSF) en Sport Vlaanderen wil de Vlaamse Tafeltennisliga een voorstel op de agenda plaatsen van de komende Nationale Veiligheidsraad. Het doel is om in juni weer te kunnen spelen.

"Het is logisch dat de regering eerst de buitensporten weer heeft toegelaten. We hopen dat onze clubs - onder voorwaarden - begin juni open mogen gaan. Dat is belangrijk om onze provinciale werking opnieuw op te starten."