Sporza Retro: geniet in mei van Europees topvoetbal uit de oude doos

Mei is in normale omstandigheden een topmaand voor het Europese voetbal, maar corona strooide roet in het eten. Om de honger van de voetballiefhebber toch een beetje te stillen, doken we met Sporza in ons archief. Op Canvas kan je 4 weken lang genieten van straffe Europese matchen uit het verleden. Herbeleef de Belgische successen, maar ook internationale topwedstrijden.