Marc Herremans: "Blijven bewegen is ook voor mensen in rolstoel levensnoodzakelijk"

"Het revalidatiecentrum in Herentals is dicht en voor de kampen hebben we nog geen nieuws. Mensen die al een beetje geïsoleerd waren, zien het centrum vaak als een manier om daar even uit te raken. Maar vooral fysiek heeft niet bewegen grote gevolgen voor mensen in een rolstoel. Zo gaat hun revalidatie en gezondheid snel achteruit."

"Voor mij persoonlijk valt deze lockdown nog mee omdat ik veel materiaal thuis heb", vertelt Marc Herremans. "Maar ik heb To Walk Again opgestart omdat ik weet dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft. Valide mensen trekken hun loopschoenen aan en zijn weg. Wij hebben duur materiaal nodig en vaak ook hulp."

Maar de kinesisten van To Walk Again hebben niet stilgezeten. “Ze hebben fantastisch werk geleverd. We bieden nu gratis onlinelessen aan en beweegschema's. Mensen die al naar het centrum kwamen krijgen die per mail, maar alles staat ook op YouTube. We willen mensen echt aanzetten om ook nu te blijven bewegen zodat je nog redelijk in orde bent wanneer het centrum weer open kan."



"Het zijn basisoefeningen, bijvoorbeeld om je armen en schouders in vorm te houden. Je moet roeien met de riemen die je hebt, maar alle reacties zijn heel positief. Het breekt de dag ook een beetje en het motiveert. Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde want ik hoor veel mensen die hopen en dromen dat ze morgen al echt opnieuw kunnen beginnen."



Wanneer zou het centrum in Herentals weer open kunnen? "Snel, hopen we. Anders blijf je niet enkel met de coronaproblematiek zitten, maar ook met heel veel andere problemen met zware gevolgen. We proberen aan te tonen dat revalidatie echt levensnoodzakelijk is. Als we bepaalde richtlijnen volgen, zal het binnenkort wel kunnen.