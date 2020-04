Jan Bakelants: "Is het wel realistisch om dit najaar nog te koersen?"

"Het is goed dat er een plan gemaakt wordt om hieruit te komen", vindt Jan Bakelants. "Maar als je ziet wat er momenteel in de maatschappij gebeurt dan vraag ik me toch af of het wel realistisch is om dit najaar nog te koersen. Ik zie toch nog veel donderwolken hangen."

Het wordt ook drummen voor een plaatsje op de kalender. "Uiteindelijk zijn er weinig organisatoren die accepteren dat het een crisisjaar is. Dat vond ik wel knap aan de E3. Die hebben meteen gezegd dat ze hun verlies zouden nemen en vooruitblikken."

"Iedereen wil nu in zeven haasten zijn koers nog organiseren, maar ik betwijfel of dat wel altijd goed zal uitdraaien. We hebben nu hoge verwachtingen, terwijl het nog niet eens duidelijk is of die wedstrijden wel zullen kunnen doorgaan. Het is heel moeilijk om nu 3 maanden vooruit te blikken."