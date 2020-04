"Update wielerkalender komt eraan, maar blijft afwachten hoe coronavirus zich gedraagt"

Met of zonder toeschouwers?

"De Giro zou plaatsvinden in oktober en de moedigen onder ons rijden in november de Vuelta. Welk volk gaat daar op afkomen, vraag ik me wel af."

Dat de Tour de France op 29 augustus begint, wisten we al. "Gisteren was er een paniekmoment, omdat Frankrijk geen massaevenementen wil voor 1 september, maar de almachtige Tour hoeft zich volgens de minister van Sport geen zorgen te maken", vertelt Christophe Vandegoor.

Ronde van Vlaanderen op 18 oktober?

"Op zondag 18 oktober komt de Ronde van Vlaanderen eraan, al is dat nog niet 100 procent zeker. De weekends erop is het dan aan Roubaix en Lombardije."

"Het weekend van 10 oktober vind ik opmerkelijk. Zaterdag is er de Amstel Gold Race, zoals het vroeger was, zondag gevolgd door Gent-Wevelgem."

"De klassiekers zouden in oktober afgewerkt worden", weet Christophe Vandgeoor. "De data zijn al enkele keren gewisseld. Op 30 september zou er de Waalse Pijl zijn, Luik-Bastenaken-Luik volgt een week later."

"Want de vraag is of de koersen wel zullen doorgaan," merkt onze wielerreporter op. "Volgens de virologen volgt in het najaar een opstoot van het coronavirus."

"Vanavond of later deze week zal er een kalender liggen en dan is het afwachten hoe het coronavirus zich de komende maanden gedraagt."