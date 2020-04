Shorttrackkampioen Viktor An zet een punt achter zijn carrière

De 34-jarige Viktor An, geboren in Zuid-Korea, won tijdens de Spelen van Turijn van 2006 drie gouden medailles.

Hij heeft sinds 2011 de Russische nationaliteit. An verliet Zuid-Korea nadat hij in conflict was gekomen met de schaatsbond van dat land.

An veroverde tijdens de Spelen van 2014 in Sotsji opnieuw drie gouden medailles.

De olympische kampioen kampte de voorbije jaren met enkele blessures. In 2018 kondigde hij zijn afscheid aan, al kwam hij later terug op die beslissing.