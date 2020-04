Danny Veyt maakt mee de overstap naar fusieclub KSC Lokeren-Temse

"Gewezen international Danny Veyt (63) was de afgelopen 15 jaar al aan de slag bij Sporting Lokeren, maar is ook voor KSV geen onbekende", meldt de nieuwe fusieclub in een persbericht.

"Zo organiseert hij al jarenlang buitenlandse stages voor talentrijke jongeren waar ook vaak jeugdspelers van KSV Temse van zijn ervaring gebruik konden en kunnen maken."

"Hij wordt nu aangesteld als coach van de beloften en zal ook betrokken worden bij de werking van het eerste elftal."

"Samen met David Van Buggenhout zal hij instaan voor de beloften en zal hij de voor de jeugd al jarenlang belangrijke pannaschool uitbreiden."