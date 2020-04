Kane niet naar Man United? "Transfers boven 100 miljoen zijn onrealistisch"

De voetbalcompetities liggen dan wel stil, de geruchtenmolen draait op volle toeren. Sinds Tottenham-spits Harry Kane heeft aangegeven dat hij niet "koste wat kost" in Londen wil blijven tot 2024, zou hij op het verlanglijstje van Manchester United staan. Het transferrecord van 222 miljoen euro voor Neymar zou zelfs eens kunnen sneuvelen.

Maar nu de inkomstenkraan is toegedraaid door het coronavirus, predikt Ed Woodward, vicevoorzitter van Manchester United, vooral realisme. "Speculatie over transfers van meer dan 100 miljoen pond (114 miljoen euro, red) negeert de realiteit", zei hij tijdens een videoconferentie met fans.

"We mogen ons geen illusies maken over de grootte van de uitdaging voor het voetbal. Deze zomer wordt het geen business as usual. Het succes van het team is nog steeds onze prioriteit, maar we moeten eerst de impact van het virus kennen vooraleer we kunnen praten over een terugkeer naar normaal."

De Engelse clubs hebben wel nog de intentie om het huidige seizoen af te werken. Hoe dat precies zal gebeuren, weet Woodward nog niet. "We willen het team graag weer op het veld zien als het veilig is. Misschien moeten we achter gesloten deuren spelen, maar het zal pas echt weer voetbal zijn als de fans weer welkom zijn."