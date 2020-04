VIDEO: Ook internationale ijshockeyfederatie blikt terug op de Spelen in Antwerpen

Op 23 april 1920 zijn de Spelen in Antwerpen van start gegaan met een ijshockeywedstrijd tussen Zweden en België (8-0). De internationale ijshockeyfederatie blikt terug op het olympisch debuut van de sport en is een reportage komen draaien in de stad: van het voormalige IJspaleis in de binnenstad tot de nieuwe arena van de Antwerp Phantoms in Deurne.