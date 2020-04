"Het is uitgesloten om met de huidige mondmaskers te sporten"

Tot een paar maanden geleden leek het ondenkbaar, maar nu wordt her en der het idee geopperd om opnieuw te voetballen of wielrennen, maar dan met mondmaskers.

"Ik vrees dat dat niet realistisch is", zegt Peter Hespel, inspanningsfysioloog aan de KU Leuven. "Die kleine mondmaskers zijn gemaakt om mensen in rust te laten werken, niet om hen inspanningen in te laten leveren."

"In rust adem je ongeveer 5 à 7 liter lucht in per minuut, bij een inspanning loopt dat op tot 50 à 100, zelfs 150 liter. Een immens deel daarvan zal uitgeademd worden via de zijkanten van het mondmasker en dus toch in de omgeving terechtkomen."

"Die maskers zijn niet ontworpen om te gebruiken tijdens een inspanning. Het is zeer onwaarschijnlijk dat ze de volledige uitstroom van lucht kunnen filteren. Er zullen dus mogelijk virusbevattende druppels in de omgeving komen."

"Je kunt ook nu al voorspellen dat die lichte mondmaskers bij een contactsport als voetbal om de haverklap zullen gaan hangen of ergens terechtkomen waar ze niet moeten zijn."