BK beachvolleybal en alle andere zomertoernooien zijn nu al van de kalender gehaald

Volley Vlaanderen geeft in een persbericht meer uitleg. "Tijdens de lente- en zomermaanden is het beachvolleybal voor veel volleyballers een manier om de conditie en techniek op peil te houden. In die mate dat er naast heel wat recreatieve toernooien ook sinds decennia een heus Belgisch Beachvolley Circuit bestaat."

"Dat kampioenschap vindt plaats in tien steden met als apotheose een driedaagse finale in Knokke-Heist. Deze toernooien worden niet georganiseerd in 2020."

"In verschillende steden zagen organisatoren hun manche van het Beachvolley Circuit geannuleerd worden door de crisismaatregelen. Bovendien kan de federatie de gezondheid van de atleten, officials, medewerkers en beachvolleyfans niet voor de volle 100% garanderen en koos zij daarom om niet van start te gaan met beachvolleybalcompetities op alle niveaus."

"Volley Vlaanderen betreurt deze beslissing ten zeerste, maar benadrukt nog steeds dat gezondheid in deze fase van "social distancing" primeert", gaat het verder.

"De vele recreatieve toernooien en de Belgian Beachvolley Championship toer worden steeds met veel enthousiasme onthaald door de deelnemers en fans. Het is op die georganiseerde evenementen vaak over de koppen lopen en dat is gezien de huidige omstandigheden uit den boze."