Barcelona verkoopt naam van stadion om strijd tegen corona te helpen

Barcelona heeft de rechten op de naam van zijn stadion overgedragen aan de Barça Foundation. Die heeft de toestemming gekregen om de naam voor één jaar te verkopen. Met de opbrengst moet het coronafonds gespekt worden.

"Het is de eerste keer dat we de naam van ons stadion zullen verkopen, maar de winst zal niet naar Barcelona terugvloeien maar wel naar ontwikkelingshulp", zegt Jordi Cardoner, de voorzitter van de club, die momenteel zelf geveld is door het coronavirus.

Een bedrag hebben ze bij Barcelona nog niet in hun hoofd. "We staan open voor alles. We willen er het maximale uithalen en hopen dat onze partners deze sociale waarden hebben als wij."