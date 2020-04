"Makelaar De Vries verdiende 1,5 miljoen bij KVO, maar hangt armoezaaier uit in Lokeren"

Twee maten en gewichten

De coronacrisis speelt een rol, maar dat de problemen zo levensbedreigend zijn, is niet normaal. Dat vindt politicus Jean-Marie Dedecker, die de sportwereld nog van dichtbij volgt. "De coronacrisis versnelt iets en legt zaken bloot die anders onder de radar blijven. Maar het toont vooral dat het businessmodel van ons voetbal kapot is."

Sporting Lokeren is niet meer. Moeskroen dreigt snel dat voorbeeld te volgen, 5 andere profclubs kregen twee weken geleden geen licentie en Anderlecht vroeg begin deze maand of clubs hun Europese inkomsten de volgende 3 seizoenen solidair willen delen.

"Volgens mij had Anderlecht dus geen licentie mogen krijgen. Wat niet kan voor Moeskroen, kan niet voor Anderlecht. Er wordt met twee maten en gewichten gewerkt in het voetbal."

Stropers en boswachters

"Louis De Vries heeft persoonlijk 1,5 miljoen euro geïncasseerd bij KVO als makelaar van Zivkovic. Voor KVO bleven er nog wat kruimels over. De Vries steekt dus 1,5 miljoen euro op zak en hangt vervolgens de armoeizaaier uit bij Lokeren. Wat is er nog normaal in dat soort zaken? Dat ze eens onderzoeken hoe dat kan. De eerste de beste persoon die een ijscrèmewinkel wil opendoen moet een financieel plan maken."

Makelaars in het voetbal zijn volgens Jean-Marie Dedecker een groot kwaad. "Ik geef een voorbeeld over Louis De Vries (voorzitter van het failliete Sporting Lokeren). KV Oostende heeft Richairo Zivkovic verkocht voor 3 miljoen euro (in februari 2019). Wie is gaan lopen met het transfergeld?"

Een bijkomend probleem is dat de boswachters erg nauwe contacten hebben met stropers. Hun geloofwaardigheid is daardoor op zijn minst betwistbaar. "De macht van Mogi Bayat is dat hij werkt als een autohandelaar. Hij koopt occasies en verkoopt ze goed."



"De voorzitter van de voetbalbond is de broer van Mogi Bayat. De voorzitter van de Pro League is Pierre François. François heeft een fraudeproces samen met Luciano D’Onofrio in 2011 afgekocht. D’Onofrio is drie keer veroordeeld en zit nu bij Antwerp. François heeft zaken gedaan bij Molenbeek en bij Bergen, heeft de onderhandelingen gedaan o.a. met Zahavi bij Moeskroen en is ook nog eens betrokken geweest bij de overname van Cercle Brugge door de Russen van Monaco."

"Hoe kan je met al dit soort toestanden nu tot een businessmodel komen dat werkt. Dat kan toch niet?"