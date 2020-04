Vrijdag Algemene Vergadering: hoogspanning en nervositeit bij de Pro League

Een tijdje geleden leek het nochtans zo: het advies van de RVB was unaniem en oogstte veel bijval binnen en buiten het voetbal. Maar intussen zijn de meningen alweer verdeeld: moet er nu vrijdag wel al beslist worden en zo ja, waarover dan wel?

De voorbije dagen is er veelvuldig getelefoneerd en wordt er door de verschillende kampen druk uitgeoefend, vooral op de leden van de K11 die finaal met hun stemmen doorslaggevend zullen zijn.

De initiële agenda voor vrijdag was beperkt. Behalve uitleg door Mehdi Bayat over zijn contacten met de UEFA en door CEO Pierre François over de juridische situatie rond de tv-rechten, zou er enkel gestemd worden over het beëindigen van de competitie in 1A. Tot grote ergernis van Beerschot en Oud-Heverlee Leuven, die nòg langer in onzekerheid zouden blijven over hun nabije toekomst.

Leuven heeft intussen van zijn recht gebruik gemaakt om een stemming over het beëindigen van 1B op de agenda te zetten en dus zal ook daarover verplicht moeten worden gestemd.

Alle partijen zijn het er wel over eens dat er pas later, nadat het BAS een uitspraak heeft gedaan over de licentiedossiers van nog zes clubs - Lokeren is intussen failliet - , kan beslist worden over de gevolgen van het stopzetten van de competities en over het format dat eruit volgt.