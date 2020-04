Golf- en tennisclubs willen gauw weer "coronaproof" aan de slag

"Tennisballen met markering, golfcup omgedraaid"

Zowel de golf- als de tennisfederatie heeft een plan om de activiteiten weer op te starten van zodra de overheid versoepelde coronamaatregelen zou toestaan.

Luc Feremans, voorzitter Golf Vlaanderen, licht dat plan toe: "Eigen leden spelen in eigen clubs. We hebben een offline registratiesysteem, we betalen cashless. We raken niets aan met de handen. De kleedkamers worden niet gebruikt, de clubhuizen blijven gesloten."

Om elke kans op onderlinge besmetting tussen de spelers zoveel mogelijk te vermijden, zijn enkele ingenieuze truken toegepast. Kooken: "Tennis is van nature al redelijk contactloos. We hebben dat heel contactloos gemaakt."

"Voor de ballen hebben we een simpele oplossing. We geven ze een markering. Speler A mag alleen de bal met het kruisje oprapen, speler B de bal met het bolletje."

Ook bij golf zijn de regels lichtjes aangepast. Normaal is een hole afgewerkt als je balletje in de cup ligt en raak je daarbij de vlag aan. Feremans: "We hebben de cup omgedraaid. Je hoeft de vlag niet meer aan te raken. Je kunt de bal zo heel eenvoudig verwijderen."

De beide federaties hopen na 3 mei snel weer leden in aangepaste omstandigheden te ontvangen.