"Geen matchen zonder publiek? Dan kunnen sommige fans nooit meer naar hun ploeg gaan kijken"

"Als we het idee (van matchen achter gesloten deuren) opgeven, dan zou dat betekenen dat sommige supporters misschien nooit meer naar een wedstrijd van hun ploeg kunnen gaan, want die ploeg zal misschien niet meer bestaan. En laat het nu net ons doel zijn om geen enkele ploeg te verliezen", zegt Keller.

Kicker bracht onlangs uit dat 13 van de 36 ploegen uit de eerste en tweede klasse een bankroet riskeren als de laatste schijf van de tv-rechten niet wordt uitbetaald. Dat dreigt te gebeuren als het seizoen definitief wordt stopgezet.

Het idee van matchen achter gesloten deuren roept bij sommigen weerstand op, omdat het voetballers "een voorkeurspositie" zou geven. Zij vinden dat sporters op dezelfde manier als iedereen moeten worden behandeld in deze coronacrisis.

Volgens Keller wil het voetbal geen "speciale rol". De bondsvoorzitter belooft dat "het hervatten van de matchen niet ten koste zal gaan van het gezondheidssyteem. Er zal geen testcapaciteit worden gebruikt waardoor er ergens anders tekorten zijn."

Donderdag komt de Duitse Voetballiga (DFL), die de eerste- en tweedeklassers verenigt, opnieuw samen. Vanuit de Duitse overheid zijn alle grote manifestaties alvast tot 3 mei verboden. Op 30 april volgt een nieuwe evaluatie.

De DFL hoopt de competitie in de loop van de maand mei te kunnen hernemen, maar wedstrijden met publiek zijn sowieso verboden tot 31 augustus. "Zodra we groen licht krijgen van de overheid, zijn we klaar om opnieuw te starten", besluit Keller.