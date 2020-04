"Chinese competitie komt eind juni/begin juli weer op gang"

De Chinese Super League (CSL) moest op 22 februari uit de startblokken schieten, maar door de uitbraak van het coronavirus was daar geen sprake van.

Terwijl de pandemie in de wereld nog altijd wild om zich heen grijpt, lijkt de rust in China teruggekeerd. In zoverre dat er stemmen opgaan om de voetbalcompetitie binnenkort opnieuw op te starten.

"Als we ons baseren op de huidige situatie zal het nieuwe seizoen eind juni/begin juli weer van start gaan. In de vorm zoals we die nu kennen, dus niet in een afgeslankte", zegt Huang Shenghua, de CEO van Guangzhou R&F.

De Chinese voetbalbond heeft die uitspraak nog niet formeel bevestigd.

Guangzhou R&F is de club van onze landgenoot Mousa Dembélé. De Nederlander Giovanni van Bronckhorst is coach van het team.

Twee weken geleden zei Van Bronckhorst dat het leven in China weer op gang komt en dat er weer getraind wordt. "De vraag is alleen wanneer we wedstrijden kunnen spelen. Misschien eind mei", zei Van Bronckhorst op 6 april.